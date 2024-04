Avec les succès ou les échecs, le PSG, légitimement, fait et fera couler de l’encre, et parler de lui. Depuis plusieurs moins maintenant, le cas de Luis Enrique fait parler. Entre l’incompréhension des uns et des autres et les résultats glanés par le technicien espagnol, ce dernier est devenu un sujet de référence pour les débats autour du Paris Saint-Germain.

Depuis plusieurs mois maintenant, dans le paysage médiatique du football français, Luis Enrique ne cesse de diviser et faire parler de lui. Parmi les observateurs et suiveurs, Daniel Riolo, au micro de l’After Foot sur les ondes d’RMC continue de pointer du doigt les mauvais choix effectués par le technicien espagnol. Selon l’éditorialiste, le meilleur trio d’attaque pour le Paris Saint-Germain demeure Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Une ligne qui n’est visiblement pas assez installée au selon Daniel Riolo, qui voit son confrère autour de la table, Florent Gautreau, lui répondre à ce sujet : « Après avoir challengé ses joueurs et les avoir fait évoluer à tous les postes, Luis Enrique est capable de les faire entrer dans le moule. La structure est plus importante que les individus« . Sur le même sujet et outre les choix des hommes, Daniel Riolo reproche à Luis Enrique de s’atteler à un turnover qui selon lui est inutile. Une critique à laquelle répond une nouvelle fois Florent Gautreau : « ‘Géo Trouvetou’ (surnom donné à Luis Enrique par Daniel Riolo ; Ndlr) t’a démontré avec ce match retour contre le Barça et le match contre Lyon que ce turnover allait être efficace et l’a été« .

⚡️ Désaccord en plateau entre @DanielRiolo et @FlorentGautreau sur la gestion de l'effectif parisien par Luis Enrique.

Autre sujet sur lequel Daniel Riolo est on ne peut plus tranché cette saison au PSG : Bradley Barcola. L’éditorialiste était allé jusqu’à qualifier de « petit agneau » le numéro 29 Rouge & Bleu après son entrée en jeu face à Newcastle (1-1) le 28 novembre dernier au Parc des Princes. Ce lundi soir au micro de l’After Foot, le sujet à de nouveau été posé sur la table, au lendemain de sa superbe prestation face à l’Olympique Lyonnais : « Barcola n’est pas un crack à mes yeux ! Je le pense, basta. Pour moi les cracks, en haut à droite, en haut à gauche sur ces dernières années, j’ai fais une petite liste : Foden en est en, Mbappé en est un, Mahrez en a été un, Sadio Mané en a été un, Salah, Rashford, Bernardo Silva quand il jouait à ce poste en a été un, Vinicius en était, Yamal en est un actuellement […] A mes yeux, c’est très bien ce qu’il (Barcola ; Ndlr) est en train de faire, hier c’est bien (face à l’OL ; Ndlr), maintenant il lui faut un contexte favorable, et je le répète, à mes yeux, ce n’est pas un crack« . Sur ce sujet, Daniel Riolo conclut avec une touche d’humour en affirmant qu’il se fera la coupe de cheveux de Bradley Barcola en cas de victoire finale en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain.