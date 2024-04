Le PSG s’est incliné (2-3) sur sa pelouse face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions. Une désillusion avant le match retour imputée en grande partie à Kylian Mbappé par de nombreux observateurs.

Après la défaite du PSG face au FC Barcelone au Parc des Princes ce mercredi soir, de nombreux axes d’analyses sont évoqués par les différents observateurs et supporters du club de la capitale. Parmi ceux-ci, la part de responsabilité et le non-match de Kylian Mbappé revient avec insistance. Un paramètre qui conditionnera les chances de qualifications du Paris Saint-Germain selon Daniel Riolo : « Je ne comprenais pas l’optimisme ambiant, je ne comprenais pas le PSG favori. Je disais que c’était 50/50, finalement ce n’est pas 50/50 puisqu’on va démarrer le match retour à 60/40, 70/30 en faveur du Barça. Ce que le PSG n’a pas réussi à faire à Milan, à Newcastle, qu’il a eu du mal à faire à Dortmund puisqu’il n’a pas été extraordinaire, et n’a pas été extraordinaire à la Real Sociedad malgré la victoire, il va falloir le faire à Barcelone ! Moi j’ai un mal fou à y croire […] En plus si tu as un Mbappé qui est aussi médiocre que ce soir, alors là tu peux pas y arriver, cette équipe là, ne peut gagner que si Mbappé est fort« .

💥 @DanielRiolo : "Luis Enrique il fait des surprises sur la compo, c'est plus Géo Trouvetou, c'est Kinder Surprise". #RMClive pic.twitter.com/9liHWiXjNk — After Foot RMC (@AfterRMC) April 10, 2024 X : @AfterRMC

Cependant, pour expliquer le non-match de Kylian Mbappé, au micro d’RMC Sport, Daniel Riolo livre son explication : « L’entraîneur ne fait rien pour encadrer Kylian Mbappé avec une bonne équipe, le PSG ne peut pas gagner. Cette équipe est sabotée par des choix incompréhensibles !« .