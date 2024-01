A la veille du premier match de l’année du PSG face au TFC, la traditionnelle conférence de presse s’est tenue. Un rendez-vous avec les médias auquel a participé Danilo Pereira. L’occasion pour le Portugais de prendre la parole publiquement, un exercice auquel ne se prête pas souvent le numéro 15 parisien.

Le début de saison sous Luis Enrique

« Bonne année à tous, plein de bonnes choses. Le début de saison était un peu compliqué pour moi, avec l’adaptation mais le coach m’a beaucoup parlé, m’a donné des consignes pour progresser. Maintenant, je me sens très bien et adapté au style de jeu de Luis Enrique« .

Danilo défenseur ou milieu de terrain ?

« Défenseur, c’est là que me le coach me donne le plus de confiance, c’est là que je me sens bien« .

Le fait de jouer aussi tôt dans l’année

« Après les fêtes, c’est toujours difficile mais le PSG est un très grand club. On doit jouer pour gagner ce trophée« .

Le rôle qu’il occupe dans le vestiaire à un an et demi de la fin de son contrat

« Mon rôle a beaucoup changé, je dois aider les jeunes, on a une équipe très jeune. Je me sens bien ici et je veux être ici pour longtemps« .

La préparation jusqu’au 14 février face à la Real Sociedad

« L’année dernière, on avait perdu contre Lens le 1er janvier. Là, on est concentré sur Toulouse. On est bien sur tous les secteurs de terrain. Le plus important est d’être compact, d’être vraie équipe pour arriver le 14 février et battre la Real Sociedad« .

Son rôle dans l’intégration de Lucas Beraldo

« Avec Marquinhos, Gonçalo, Vitinha on essaie de rendre son intégration plus facile. C’est plus facile d’avoir des coéquipiers qui parlent la même langue, il va bien s’intégrer« .

A propos de Warren Zaïre-Emery

« C’est le jeune le plus fort que j’ai vu jouer au foot. Il n’est pas seulement fort, il y a aussi la mentalité, la forme au quotidien , son travail. C’est un phénomène« .

Au sujet de son temps de jeu au milieu de terrain

« Jouer au milieu, ce n’est pas moi qui décide, c’est le coach. S’il me met milieu ou défenseur, je joue« .