Danilo : « C’est comme ça qu’on doit jouer »

Ce samedi soir, le PSG a livré un véritable récital sur la pelouse de Clermont, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Grâce à deux triplés de Neymar Jr et Kylian Mbappé et trois passes décisives de Leo Messi, les Rouge & Bleu se sont largement imposés (6-1) au Stade Gabriel Montpied. Les Parisiens mettent ainsi fin à leur série de trois défaites d’affilée à l’extérieur en L1. Après la rencontre, le milieu de terrain du PSG, Danilo Pereira, est revenu sur ce succès parisien et la complémentarité entre les trois offensifs, au micro de Canal Plus Décalé.

Une démonstration du PSG

« Oui, on a fait un très bon match. Je ne peux pas dire parfait car on concède un but. On a fait un grand match et en seconde mi-temps c’était bien avec beaucoup de buts et des actions magnifiques. C’est comme ça qu’on doit jouer. »

Plus d’automatisme entre les offensifs, le ressentez-vous sur le terrain ?

« Oui bien sûr. Pour être bien équilibré, ils doivent jouer ensemble beaucoup de matches. Maintenant, je sens que c’est équilibré entre les trois et ça a beaucoup aidé l’équipe. »

Le Clasico la semaine prochaine, le dernier grand match de la saison du PSG ?

« Tous les matches sont importants car on joue à Paris, mais contre Marseille c’est spécial. Êtes-vous prêt pour ce match ? Oui, je suis prêt. »