Après une semaine de repos, le PSG retrouve la Ligue 1 et se déplace ce samedi soir sur la pelouse de Clermont pour la 31e journée.. Après la claque reçue face à l’AS Monaco (0-3), les Rouge & Bleu ont renoué avec la victoire le week-end dernier et de quelle manière : très belle victoire 5-1 des hommes de Mauricio Pochettino contre Lorient. Privé de nombreux joueurs (dont Keylor Navas, Angel Di Maria, Marquinhos), Mauricio Pochettino n’a pas réservé de grande surprise dans son onze de départ avec un trio offensif Messi-Mbappé-Neymar et le retour de Sergio Ramos en tant que titulaire.

Ce match est à suivre en live et à commenter dans le forum. Bonne rencontre et allez Paris !

Live CF63 / PSG