Danilo Pereira a débarqué au PSG en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire (le PSG doit finir sur le podium) en provenance du FC Porto. L’international portugais n’a pas encore eu la chance de connaître beaucoup de titularisations cette saison. Le milieu de terrain qui s’est également blessé aux ischios-jambiers contre le Lorient le 16 décembre et qui n’a refait son retour sur les terrains que lors du Trophée des Champions contre Marseille. Pour PSG TV, Danilo Pereira a fait un point sur ses premiers mois sous le maillot Rouge & Bleu.

Son intégration

Danilo : “Je suis ici depuis trois mois, mais j’ai l’impression d’être là depuis beaucoup plus longtemps ! Je me suis très bien intégré, les gens ici, le staff et les joueurs ont tout fait pour que je me sente bien très rapidement, et c’est le cas. L’atmosphère est super dans le vestiaire, ça aide à s’intégrer plus facilement, forcément. Je suis focalisé sur l’entraînement, collectif et individuel, à la maison, c’est mon quotidien depuis que je suis arrivé à Paris.“

Un groupe uni

Danilo : “Oui, et les joueurs sont vraiment tous très forts ! Je pense à Marquinhos, je n’étais pas surpris de le voir aussi fort, parce que je connaissais son niveau, mais son professionnalisme est incroyable, pouvoir s’entraîner tous les jours avec lui est quelque chose de formidable. Keylor est un très grand gardien, très humble, Neymar est un joueur à part… Je pense que toute l’équipe est de qualité, nous avons un groupe capable d’accomplir de grandes choses.”

L’arrivée de Mauricio Pochettino

Danilo : “Le changement est récent, nous travaillons ensemble depuis peu de temps, mais j’aime ce que nous faisons à l’entraînement, l’intensité du travail que nous accomplissons chaque jour. Il est argentin, et on le ressent dans son approche du jeu, une approche basée sur le ballon et l’intensité. C’est ce qui nous correspond, et cela va fonctionner dans un futur proche.“

L’absence du public

Danilo : “Forcément, nous les voyons moins. J’ai eu l’occasion de les croiser à l’aéroport quand nous sommes allés disputer le Trophée des Champions contre Marseille. C’était fou, très intense, on a ressenti le soutien de tout un peuple, qui nous a poussé même à distance. Je suis impatient de pouvoir vivre un match avec le Parc plein !“