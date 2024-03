Danilo Pereira ne comprend pas le carton rouge de Beraldo

Ce soir, lors de la victoire du PSG à Marseille (0-2), Lucas Beraldo a été expulsé assez sévèrement pour un duel épaule contre épaule avec Aubamyang. Danilo Pereira ne comprend pas cette sanction.

Pour son retour à la compétition, le PSG affrontait Marseille ce soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos. Mais lors de ce Classico, l’arbitre de la rencontre a décidé d’expulser Lucas Beraldo après un contact épaule contre épaule avec Aubameyang. Si dans un premier temps, Monsieur Bastien n’avait pas sifflé faute, son arbitre assistant l’a fait changer d’avis. Appelé par la VAR, il a décidé d’expulser directement l’international brésilien (20 ans) après visionnage des images. Au micro de notre partenaire Free Ligue 1, Danilo Pereira, qui était associé en défense centrale à Lucas Beraldo, trouve injuste cette expulsion.

A voir aussi : L’explication de Monsieur Bastien sur l’expulsion de Beraldo

« Le rouge n’était pas mérité »

« Ça fait du bien parce que l’on a beaucoup couru, on a tout donné. C’était un match difficile pour nous. En première mi-temps, on a perdu beaucoup de ballons, on a concédé beaucoup de transitions pour Marseille. Heureusement, on n’a pas concédé de but et ça fait du bien aussi. En deuxième mi-temps, on savait que si on n’encaissait pas de buts, on avait la possibilité de marquer et c’est ce que l’on a fait. On est heureux, satisfait. Désorienter avec le carton rouge ? Oui, un peu, c’est normal, parce que je pense que le rouge n’était pas mérité. Mais c’est le jeu, c’est la décision. À la mi-temps, on a parlé tous ensemble. Le coach nous a dit d’aller chercher la victoire. Si on gardait le ballon, on allait marquer des buts. Dans trois jours, Rennes, dans dix jours le FC Barcelone, cela ne s’arrête pas ? On a une équipe qui a beaucoup de joueurs qui peuvent s’imposer à chaque match. On va se reposer ce soir pour après aller chercher la victoire contre Rennes. »