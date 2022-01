Danilo Pereira placé à l’isolement en raison de symptômes

Le PSG se déplace à Vannes demain soir dans la cadre des 16es de finale de la Coupe de France (21h10, France 3). Le club de la capitale fait face à plusieurs absences mais reste tout de même nettement favori face au club de National 2. Quatre joueurs parisiens sont positifs au Covid (Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala). Selon Le Parisien, Danilo Pereira a été placé à l’isolement en raison de symptômes.

Le milieu de terrain portugais devra réaliser un test Covid demain. Même s’il est négatif, le joueur ne jouera pas contre Vannes puisqu’il n’est pas dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino. Le coach argentin voit son effectif se réduire par les absences liées à la CAN, à la reprise tardive des Sud-américains et au Covid-19. Il conserve néanmoins une équipe compétitive et pourra notamment compter sur les jeunes du Centre de Formation.