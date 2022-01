Danilo satisfait de la deuxième mi-temps du PSG

Le PSG s’est largement imposé ce soir contre Reims (4-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Avec cette nouvelle victoire, les Rouge & Bleu poursuivent leur bonne saison en championnat avec 11 points d’avance sur son dauphin, Nice. Au micro de Prime Video, Danilo Pereira – une nouvelle fois buteur ce soir – estime que son équipe a réalisé une bonne deuxième mi-temps.

« En première période, on n’a pas bien joué. On était un peu lent dans la circulation du ballon. En deuxième mi-temps, on a changé un peu, on avait un peu plus de possessions. On a fait une bonne seconde mi-temps je pense. Mon but ? Ça fait plaisir parce que c’est mon second but au Parc cette saison. Je suis heureux et c’est ça.«