Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Stade de Reims, en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. Victorieux la semaine passée face au Stade Brestois (2-0), les joueurs de Mauricio Pochettino voudront enchaîner un deuxième succès de rang et se préparer au mieux avec en ligne de mire le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). De leur côté, les Champenois restent sur trois matches sans victoire en L1. Pour cette rencontre, le coach parisien a décidé d’aligner son équipe en 4-3-3 avec une charnière centrale Marquinhos-Sergio Ramos. Thilo Kehrer et Nuno Mendes occupent les couloirs. Marco Verratti est accompagné par Leandro Paredes et Danilo Pereira au milieu de terrain. Le trio offensif est composé d’Ángel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !

2′ Première action collective du PSG entre Verratti, Di Maria et Mbappé. Le Français tente sa chance de loin mais hors cadre

4′ Les Parisiens combinent au sol depuis le début du match et tentent de trouver la faille dans la défense regroupée du Stade de Reims

8′ Ekitike est lancé dans la profondeur, mais l’attaquant est signalé de justesse en position de hors-jeu

12′ Tirage de maillot sur Ramos dans la surface rémoise. Pas de penalty mais un corner pour les Rouge & Bleu qui ne donne rien

15′ Frappe lointaine de Di Maria mais ce n’est toujours pas cadrée

16′ Grosse situation pour le PSG. Bien servi dans le couloir droit, Kehrer centre à ras de terre mais aucun Parisien n’est présent

17′ Bon retour de Danilo dans la surface de réparation après une action rémoise

22′ Les Champenois commencent à se montrer de plus en plus dans cette rencontre. Les Parisiens ne proposent plus rien

23′ Après une perte de balle rémoise, Mbappé mène une contre-attaque pour le PSG mais n’est pas assez précis sur son service pour Di Maria

24′ Danilo reprend bien le corner au premier poteau de Di Maria. Mais la tête de l’international portugais passe au-dessus de la transversale

28′ Premier tir cadré du match pour le Stade de Reims. Bien servi par Ekitike, Locko tire mais Navas capte en deux temps.

32′ Contre-attaque express menée par le PSG. Verratti sert parfaitement Mbappé sur le côté gauche, mais le numéro 7 frappe sur Rajkovic

33′ Nouvelle frappe de Mbappé ! Rajkovic relance mal, Verratti récupère et sert Mbappé, mais ce dernier manque de précision dans sa frappe enveloppée

34′ À l’entrée de la surface parisienne, Ekitike s’est mis en bonne position mais met trop de puissance dans sa frappe qui s’envole dans les tribunes

37′ Excellent tacle de Sergio Ramos au milieu de terrain pour stopper une action rémoise

41′ Nouvelle frappe lointaine d’Ekitike, mais le joueur de 19 ans n’arrive pas à tromper Navas

44′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur un centre de Di Maria, Icardi contrôle le ballon et voit sa frappe être contrée mais le ballon revient sur Verratti. L’Italien frappe du pied gauche et marque son premier but de la saison . Sa première réalisation en L1 depuis 2017.

. Sa première réalisation en L1 depuis 2017. 45′ Grâce à Marco Verratti, le PSG rentre aux vestiaires en menant au score (1-0). Après dix premières bonnes minutes, les Parisiens n’ont pas proposé grand chose

45′ La seconde période débute

46′ Belle roulette de Danilo mais il perd ensuite le balle derrière…

49′ Combinaison entre Kehrer et Icardi sur le côté droit, l’Argentin garde le ballon mais tergiverse trop avant de servir Mbappé. Ce dernier tente sa chance mais ne met pas assez de puissance dans sa frappe

52′ Messi est parti à l’échauffement

55′ Comme en première période, les Parisiens mettent du rythme pendant ces premières minutes

56′ Carton jaune pour Lopy après avoir essayé ses crampons sur Danilo

57′ Grosse occasion pour Reims. Après une récupération haute des Rémois, Cassama enroule sa frappe mais Navas détourne. Le milieu champenois est finalement signalé hors-jeu.

61′ Récupération haute de Kehrer. Verratti sert ensuite Mbappé dont le centre dévié passe au-dessus de la transversale de Rajkovic

62′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET PREMIÈRE RÉALISATION POUR RAMOS (2-0). Sur un corner tiré par Di Maria, Danilo voit sa tête être sauvée sur la ligne par un défenseur rémois. Ramos suit bien et pousse le ballon au fond des filets en deux temps

63′ Leo Messi entre en jeu à la place de Di Maria. Premier match pour le numéro 30 en 2022.

67′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG QUI PREND LE LARGE (3-0). Sur un corner joué rapidement, Mmbappé sert Verratti dont la frappe est déviée par Gravillon et trompe Rajkovic. DOUBLE POUR VERRATTI, incroyable

70′ Bien servi par Mbappé, Icardi bute sur Rajkovic

73′ À noter la très belle entrée de Leo Messi qui est à l’initiative de pas mal d’offensives parisiennes

75′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (4-0). Après une accélération sur son côté gauche, Mbappé sert parfaitement Danilo Pereira. La frappe du Portugais est dévié par Faes

76′ Double changement pour le PSG. Verratti et Mbappé sortent et Herrera et Draxler entrent

Feuille de match PSG / Reims

22e journée de Ligue 1 – Dimanche 23 janvier 2022 à 20h45 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video-Arbitre : Eric Wattelier – VAR : Batta et Guillard – Buts : Verratti (44′, 67′), Ramos (62′), Danilo (75′) – Carton : Lopy (56′)