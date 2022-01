PSG / Reims : Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Stade de Reims, en conclusion de la 22e journée de Ligue 1. Victorieux la semaine passée face au Stade Brestois (2-0), les joueurs de Mauricio Pochettino voulaient enchaîner un deuxième succès de rang et se préparer au mieux avec en ligne de mire le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). De leur côté, les Champenois restaient sur trois matches sans victoire en L1. Pour cette rencontre, le coach parisien avait décidé d’aligner son équipe en 4-3-3 avec une charnière centrale Marquinhos-Sergio Ramos. Thilo Kehrer et Nuno Mendes occupaient les couloirs. Marco Verratti était accompagné par Leandro Paredes et Danilo Pereira au milieu de terrain. Le trio offensif était composé d’Ángel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

La première mi-temps a surtout été soporifique, avec peu d’occasions de chaque côté. Si les Rouge & Bleu ont la possession du ballon, ils sont très peu dangereux devant les cages… mais arrive la 44e minute de jeu et un événement exceptionnel… même inédit depuis plus de 4 ans ! Sur le côté gauche de la surface de réparation, Marco Verratti tente une demi-volée (ce qui est déjà en soit un événement) et marque ! Son dernier but en championnat remontait au mois de mai… 2017 !

Lors du second acte, les événements inédits s’enchaînent : À la 61e minute Sergio Ramos marque pour sa première titularisation au Parc ! Quelques secondes plus tard, Messi fait son grand retour sur les terrains, puis Marco Verratti va inscrire un doublé (non vous ne rêvez pas), enfin Danilo Pereira ira même de son but ! Et tout ça dans un laps de temps de 15 minutes. Une faille spatio temporelle qu’auront appréciés les supporters parisiens présents au stade et devant leur télévision. Score final 4-0, le PSG aura réalisé un second acte de bien meilleur qualité et enchaîne à 23 jours de la confrontation tant attendue face au Real Madrid.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 6 – Kehrer 6 , Marquinhos 6,5 (c), Sergio Ramos 7, Nuno Mendes 6,5 – Verratti 8, Danilo 6,5, Paredes 5,5 – Di Maria 5, Icardi 4, Mbappé 6,5

