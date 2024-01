Danilo sur Mayulu : « Avec du travail, il peut aller loin »

Hier soir, le PSG s’est qualifié en huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant contre Orléans (1-4). Encore performant en défense, Danilo Pereira a encensé Senny Mayulu.

Après avoir surclassé l’US Revel en 32es de finale de Coupe de France (0-9), le PSG retrouvait la doyenne des compétitions en France avec un déplacement à Orléans pour le compte des 16es de finale. Dans un match sérieux de la part des Rouge & Bleu, Kylian Mbappé a brillé avec une implication sur les quatre buts parisiens, deux buts et deux passes décisives, dont une pour le premier but en professionnel de Senny Mayulu. À l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par l’Equipe, Danilo Pereira a salué la performance de son coéquipier et a apporté son soutien à Gonçalo Ramos, buteur hier soir, mais qui traverse des semaines difficiles.

La victoire contre Orléans

« On a fait un match sérieux. C’était difficile à l’extérieur mais le terrain était propre, on a essayé de jouer vite, de marquer vite. On a fait une première mi-temps sérieuse, même si on n’a marqué qu’un but. En deuxième, c’était bien plus créatif, avec plus d’opportunités et trois nouveaux buts marqués. »

La Coupe de France

« Chaque année, c’est un objectif, on prend tous les matches au sérieux. Mais parfois, on n’arrive pas à gagner. La Coupe de France n’est pas facile, mais on va essayer de la gagner. »

Une bonne préparation pour la Champions League ?

« La Ligue des champions, c’est un complément du Championnat, la Coupe aussi. Il faut être sérieux et fort dans chaque compétition pour arriver en Ligue des champions avec un bon niveau. »

Le match de Kylian Mbappé

« C’est remarquable parce qu’il est toujours impliqué, il essaye toujours de marquer, d’aider les coéquipiers par ses passes décisives. Mais face à des équipes de divisions inférieures, il est toujours là. »

Senny Mayulu

« C’est un jeune qui travaille bien, qui a du talent, c’est pour ça qu’on a tous été pour lui. Il est très talentueux et je pense qu’avec du travail, il peut aller loin. »

Gonçalo Ramos

« C’est important parce qu’il a été un peu malade, ça a été difficile pour lui de revenir, il a perdu beaucoup de poids. Il revient bien. Ces matches sont importants pour retrouver de la confiance. »