Alors que la pandémie mondiale terrasse une bonne partie de l’économie mondiale, l’industrie du football européen se demande que faire du fair-play financier. A ce stade, selon l’UEFA, l’économie du football devrait être impacté à hauteur de 8 milliards d’euros environ sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Difficile de demander aux clubs de rester dans les clous dans ce contexte. C’est pourquoi le fair-play financier de l’UEFA a été mis entre parenthèses pour mieux s’adapter. Car à ce stade, il est juste question de l’ajuster comme l’a confié un “proche des débats” au journal L’Equipe : “Nous n’en sommes qu’au début du processus, il n’y a rien de concret et la suppression du fair-play n’est pas envisagée. Mais en raison de la crise actuelle, des changements sont à mettre en place car il y a des pertes qui ne sont pas dues à une mauvaise gestion. Et il y a déjà eu des ajustements depuis la création du fair-play il y a dix ans.” On se dirige donc vers un allégement les contraintes qui pèsent sur les clubs. Parmi eux le PSG, en première ligne en termes de contraintes.