Samedi soir, les Féminines du PSG disputent la demi-finale de la D1 Arkema face au Paris FC. Elisa De Almeida attend un grand soutien des supporters au Parc des Princes pour se qualifier pour la finale.

Cette saison, la D1 Arkema a changé de système. Alors depuis sa création, le championnat se jouait sur 22 matches, et que le premier à la fin de la saison était titré champion de France, cette saison, place à des play-offs pour déterminer le champion. Les quatre premiers à l’issue de la saison régulière s’affrontent dans un Final Four. Le premier affronte le quatrième et le deuxième est opposé au troisième. Les joueuses du PSG affronteront le Paris FC en demi-finale du championnat samedi soir au Parc des Princes. Les Parisiennes voudront se qualifier pour la finale et tenter de s’offrir leur deuxième titre de championne de France de leur histoire. Pour PSG TV, Elisa De Almeida a évoqué ce nouveau format.

Comment on se sent avant les play-offs ?

« On se sent bien, nous sommes sur une bonne dynamique. Grâce au trophée, nous avons fait le plein de confiance. Il ne faut pas se dire que tout est déjà fait parce qu’il reste un titre à aller chercher. On va préparer ce match du mieux possible. »

La solidarité de l’équipe

« Je pense qu’aujourd’hui, aller chercher un trophée toute seule est impossible. Le collectif fait la différence, que ce soit celles qui jouent, celles qui ne jouent pas et même les blessées. Tout le monde à fait le déplacement à Montpellier. C’était vraiment la victoire d’un groupe tout entier. C’est ce qui fait notre force au Paris-Saint-Germain. J’espère que nous allons la garder longtemps. »

Le match au Parc des Princes

« Je l’ai toujours dit et je le répéterai toujours, l’expression du douzième homme dans le football c’est véridique. Ça nous aide vraiment notamment quand on a plus d’énergie, entendre des gens nous pousser ça nous motive d’avantage. J’espère qu’ils seront nombreux pour qu’on puisse aller chercher ensemble cette finale. »

Un mot pour les supporters ?

« Le seul mot que j’ai à leur dire c’est « merci », ils ont été là tout au long de la saison, ils nous ont toujours soutenus dans les bons, comme dans les mauvais moments. Je sais que j’ai eu des moments compliqués cette saison. Ils m’ont toujours soutenus, ils ont jamais douté de moi. Donc déjà les remercier et leur dire de venir nombreux samedi. »