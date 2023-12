[MAJ] Le PSG reste favori pour recruter Lucas Beraldo malgré la concurrence

Ces dernières heures, on expliquait que le PSG était proche de s’offrir Lucas Beraldo. Mais le PSG ne serait pas seul sur le dossier du défenseur central de Sao Paulo.

À la recherche de renfort cet hiver, le PSG aurait jeté son dévolu sur le jeune défenseur central de Sao Paulo, Lucas Beraldo (20 ans). Selon les dernières rumeurs, le club de la capitale serait proche de s’offrir l’international U20 brésilien, ce dernier ayant fait une offre de 20 millions d’euros plus cinq millions de bonus. Son agent, qui doit se rendre à Paris la semaine prochaine, est confiant sur le fait que son joueur soit un joueur du PSG dans les prochaines semaines. Mais le club de la capitale ne serait pas seul dans ce dossier.

A voir aussi : Le PSG recherche activement un défenseur pour cet hiver

Le Zenit Saint-Pétersbourg a aussi fait une offre

Selon les informations du média brésilien, Terra, le Zenit Saint-Pétersbourg aurait déjà formulé une offre de 18 millions d’euros à Sao Paulo pour le joueur pisté par le PSG. Offre repoussée par le club brésilien. Outre l’équipe russe, Leicester serait également intéressé et penserait à passer à l’action dans les prochains jours. Le FC Porto s’est également penché sur le cas du joueur, mais plus tôt dans l’année, affirme Terra. Ce dernier indique que face à tous ces intérêts, Sao Paulo patiente avant de donner sa réponse. L’une des raisons pour cela, le club brésilien ne possède que 60% des droits du joueur. 20% sont détenus par le club de XV de Piracicaba et les 20% restants sont la propriété du joueur.

Le PSG toujours en pôle position dans le dossier

Mais c’est bel et bien le Paris Saint-Germain qui reste le grand favori sur le dossier. Selon les dernières informations de Santi Aouna, le club de la capitale serait tombé d’accord avec l’agent du joueur et règleraient les deniers détails pour un transfert dès le mois de janvier. Le montant du deal s’élèverait autour des 20 millions d’euros, additionnés à 5 millions d’euros de bonus. Ce dossier n’aurait aucun impact sur le cas de Gabriel Moscardo, qui serait plus proche que jamais proche de s’engager avec le PSG cet hiver.