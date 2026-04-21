De la concurrence pour le PSG dans le dossier Yan Diomande

Ces dernières semaines, le nom de Yan Diomande a été associé au PSG. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur le dossier du joueur du RB Leipzig.

Si le mercato estival n’ouvre ses portes que dans quelques mois, le PSG travaille déjà pour renforcer son effectif. Ces dernières semaines, le nom de Yan Diomande a été associé au club de la capitale. Le milieu offensif (19 ans) brille avec le RB Leipzig cette saison, lui qui a marqué treize buts et délivré huit passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui ont attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Outre le PSG, Liverpool aimerait aussi s’offrir les services de l’international ivoirien.

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Le PSG a eu une réunion avec ses agents

Selon les informations de Florian Plettenberg, les Reds auraient fait de Yan Diomande leur priorité pour remplacer Mohamed Salah, qui a annoncé son départ après neuf ans à Liverpool. Cette piste serait approuvée par l’entièreté des décideurs du club de la Mersey, indique le journaliste spécialiste du mercato pour Sky Sport Deutschland. Des discussions concrètes sont en cours avec ses nouveaux représentants, bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu et que les clubs n’aient pas entamé de négociations, assure Florian Plettenberg. Du côté du RB Leipzig, on souhaite ajuster son salaire et prolonger son contrat.Le RB Leipzig prévoit de rencontrer les nouveaux agents de Diomande dans les prochains jours. L’objectif est d’ajuster son contrat et de le garder au club pour la saison 2026/27. Le journaliste explique que le PSG est également dans la course et a déjà tenu une réunion avec ses agents. Florian Plettenberg conclut en indiquant que si Liverpool ou le PSG contactent Leipzig, le club allemand demandera plus de 100 millions d’euros pour son international ivoirien.