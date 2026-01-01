Yan Diomande

Mercato – Un intérêt du PSG pour Yan Diomande ?

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a décidé de miser sur les jeunes joueurs pour se renforcer. Il pisterait Yan Diomande.

Après avoir misé sur l’achat de stars mondiales pour tenter de remporter la Ligue des champions, le PSG a décidé de changer de méthode lors de l’arrivée de Luis Enrique sur son banc, durant l’été 2023. Il mise désormais sur des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. S’il pourrait ne pas trop bouger sur le mercato hivernal, le club de la capitale préparerait celui de cet été.

Leipzig ne le vendra pas cet hiver

Et selon les informations de Sky Sports, le PSG s’intéresserait au milieu offensif du RB Leipzig, Yan Diomande. Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, l’ailier (19 ans) brille avec le club allemand avec sept buts et quatre passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues. Selon le média sportif anglais, le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich et Manchester United aimeraient aussi s’offrir les services de Yan Diomande. Sky Sports indique tout de même qu’il devrait rester au RB Leipzig cet hiver mais que le club allemand, sachant qu’il sera difficile de le retenir, réclamerait entre 60 et 70 millions d’euros pour le laisser filer l’été prochain.

