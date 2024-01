L’été dernier, le PSG a été évoqué comme piste possible pour Victor Osimhen. L’attaquant du Napoli pourrait changer d’air cet été. Le PSG a été cité comme piste possible.

Auteur d’une très belle saison 2022-2023 sous le maillot de Naples (39 matches, 31 buts, cinq passes décisives), Victor Osimhen a attisé les convoitises des plus grands clubs européens l’été dernier, dont le PSG. L’international nigérian, actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations, avait finalement prolongé son contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2026. Mais l’ancien lillois pourrait quitter le club italien l’été prochain.

Osimhen devrait bien partir de Naples l’été prochain

Présent en Côte d’Ivoire pour participer à la CAN, Victor Osimhen a été questionné sur son avenir. Et l’attaquant a expliqué connaître son choix pour son avenir, sans pour autant en dire plus. Interrogé à ce sujet, son actuel président – Aurélio De Laurentiis – a confirmé le très probable futur départ de son joueur. Questionné sur les possibles destinations de Victor Osimhen, le président napolitain, dans des propos relayés par Calcio Mercato, a évoqué le Real Madrid, le PSG et les clubs anglais. Réponse dans les prochains mois.