Suite à un prêt non concluant à la Sampdoria, Noha Lemina va rapidement rebondir avec de nombreux courtisans à ses pieds.

Après une mauvaise expérience à la Sampdoria de Gênes, le Titi du PSG, Noha Lemina, devrait rapidement revenir à Paris et trouver un nouveau point de chute pour enfin lancer sa carrière dans le monde professionnel. Le Titi de 18 ans a de nombreux courtisans intéressés par son profil lors de ce mercato hivernal.

Le LOSC négocie pour Noha Lemina

Et le milieu de terrain pourrait rebondir en France. En effet, selon les informations de L’Equipe, le LOSC fait partie des prétendants pour accueillir le jeune parisien, sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2025. « Le LOSC a pu présenter son projet au jeune attaquant parisien. » Un temps intéressé, Wolverhampton semble aujourd’hui plus loin dans la course pour s’attacher les services du milieu offensif, précise le quotidien sportif. Mais d’autres clubs, notamment en France, sont aussi intéressés pour la venue de Noha Lemina. D’après les informations de Foot Mercato, Amiens (Ligue 2) et Le Mans (National) suivent également la piste du joueur de 18 ans. À l’étranger, Stuttgart, surprenant 3e de Bundesliga, a aussi montré un intérêt. Mais, « pour le moment, aucun club n’a réussi à se mettre d’accord avec le PSG et le joueur pour un éventuel transfert. »