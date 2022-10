Le PSG poursuit le développement de sa formation, avec une nouvelle signature d’un titi parisien en professionnel. Aujourd’hui, Noah Lemina paraphe un contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025. Le joueur de 17 ans signe donc son premier bail en professionnel.

Natif de Libreville (Gabon), Noah Lemina débute le football à la Garenne-Colombes (92), avant d’intégrer l’association du PSG à l’âge de 9 ans, puis le centre de préformation et le centre de formation Rouge & Bleu. C’est lors de la saison 2021-2022, avec une année d’avance, que le titi parisien se fait une place dans le groupe U19 de Zoumana Camara en participant au championnat de la catégorie (14 matches, 1 but et 6 passes décisives), à la Youth League (2 matchs) et à la Coupe Gambardella (3 matches, 2 buts). Cette saison, Noah Lemina continue de performer en étant à la tête d’un bilan de six buts et une passe décisive en neuf matchs de championnat ainsi que trois buts en quatre matchs de Youth League.

Issu de la génération 2005, le titi parisien est également international français avec la catégorie U17 de l’Equipe de France. Il compte 5 sélections avec les Bleuets. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain félicite Noha pour son premier contrat professionnel et lui souhaite de continuer à briller sous le maillot Rouge et Bleu« .