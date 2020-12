Mattia De Sciglio a alimenté l’actualité du PSG ces derniers mois. À la recherche de latéraux en fin de saison dernière, le PSG a pensé à recruter l’international italien. Mais De Sciglio a bien rallié la France cet été mais pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Dans une interview accordée au Progrès, Mattia De Sciglio a évoqué la saison de Ligue 1 et la possibilité pour Lyon de venir titiller le PSG pour le titre. “L’objectif est de se qualifier pour la C1. On est quatre ou cinq équipes en deux, trois points, et le rendez-vous à Paris sera l’occasion de nous rapprocher. Si on dépasse le PSG, ce sera une belle performance. On est 3e et il faut être ambitieux.“

Mattia De Sciglio qui a évoqué ses compatriotes italien du PSG, Marco Verratti et Alessandro Florenzi. “Avec Florenzi on se connaît de la sélection, depuis les espoirs. Je connais bien Marco Verratti aussi. Le PSG est très fort. Mais on est seulement à deux points pour le moment et on va faire tout notre possible pour essayer de le rejoindre. Si on a le bon état d’esprit, la volonté de jouer en équipe, d’être bien compact, je crois que l’on pourra faire un bon résultat.”