Le PSG réalise un début de saison absolument parfait. Avec sept succès en autant de rencontre et donc un 21/21 au niveau comptable, les hommes de Mauricio Pochettino enchaînent les victoires et caracolent en tête de la Ligue 1 devant l’Olympique de Marseille (7 points d’avance) et Angers (9 points d’avance). Les Parisiens font preuve aussi d’une grande détermination avec deux victoires d’affilées dans les ultimes secondes. Rappelons-nous qu’au même stade de la compétition la saison passée, les Rouge & Bleu comptaient six points de moins, et ont en grande partie perdu le titre de champion à cause d’un début d’exercice 2020/2021 raté.

Mais il est vrai, que le Paris Saint-Germain éprouve encore des difficultés dans le jeu et peut manquer de consistance tout au long de la rencontre. À l’image du match contre Bruges en Ligue des Champions, où les coéquipiers de Messi ont brillé lors des 20 premières minutes avant de sombrer. Ce scénario s’est répété ce mercredi avec une excellente première demi-heure puis est venu l’égalisation messine et les Rouge & Bleu derrière n’ont plus autant dominer leur adversaire.

C’est pour cela que nous vous posons cette question, que retenez-vous dans ce début de saison du PSG : Le jeu irrégulier, ou alors l’état d’esprit irréprochable et l’invincibilité en Ligue 1 ? N’hésitez pas à débattre, avec respect, dans les commentaires.