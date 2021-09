Domenech félicite l’état d’esprit des Parisiens

Le PSG, sans être flamboyant pendant les 90 minutes, a réussi à arracher un succès important face au FC Metz dans les ultimes secondes de la partie grâce à un but d’Achraf Hakimi (2-1) ! Les Parisiens viennent d’enchaîner deux matches de suite avec des buts libérateurs en toute fin de rencontre. Un état d’esprit que loue Raymond Domenech sur le plateau de L’Équipe du Soir.

« Le PSG reste invaincu, et lorsqu’on gagne ces matches-là à l’arrache, c’est qu’il se passe quelque chose ! On ne peut pas dire qu’ils sont limites et chanceux. Je dis justement que c’est parce qu’ils souvent à la limite qu’ils sont obligés de s’accrocher ! Et c’est en s’accrochant comme cela qu’ils peuvent passer des étapes ! Ils ne sont pas beaux, ils sont en difficulté… Ok mais tous les matches de leurs derniers adversaires, Bruges, Lyon, Metz, c’est le match de leur vie pour eux ! Et on voit ce qu’il se passe derrière… Paris gagne à la fin. »