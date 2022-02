Après son élimination prématurée en Coupe de France, les hommes de Mauricio Pochettino avaient à coeur de renouer avec la victoire. Attendu au tournant, le PSG s’est remis sur les bons rails en s’imposant à Lille sur le score fleuve de 1-5.

Au delà du score, Paris fait ce soir le plein de confiance en ne se reposant pas seulement sur le talent de ses individualités. Si Messi et Mbappé ont tous les deux su faire parler leur génie face au but, l’ensemble de l’équipe Rouge et Bleu s’est montrée au niveau. Ainsi des joueurs comme Nuno Mendes, Danilo Pereira ainsi que l’inévitable Marco Verratti poursuivent leur montée en puissance et contribuent ce soir, à la large victoire parisienne. Une belle performance donc que nous vous proposons de revivre par le biais de notre débrief d’après match à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage !