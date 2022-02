Pochettino : « Je suis content avec cette performance »

En conclusion de la 23e journée de Ligue 1, le PSG a surclassé le LOSC au Stade Pierre Mauroy avec un large score (5-1). Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de poursuivre leur série d’invincibilité en championnat qui dure depuis le 3 octobre. Séduisants dans le jeu, les Parisiens ont su prendre le meilleur face aux champions de France en titre. Après la rencontre, Mauricio Pochettino est revenu sur la performance de sa formation, au micro de Prime Video et en conférence de presse d’après-match. Il a également donné des nouvelles de Neymar Jr et Angel Di Maria.

Satisfait du match ?

« Je suis content avec cette performance. C’était important avant les matches que nous allons jouer et notamment la Ligue des champions, c’est important d’avoir ce type de sentiments. C’était une bonne équipe qui est également en huitièmes de finale de Champions League. »

Ce qu’il a aimé ce soir ?

« J’ai bien aimé la façon dont on a commencé le match. On a été compacts, on est allés très haut et on a travaillé comme on le souhaitait. Je suis content de tout parce que la performance a été bonne. On a été compacts. L’énergie qu’a transmis l’équipe est le plus important. J’étais très satisfait de la manière dont l’équipe a joué notamment dans l’énergie qu’on a su donner dans cette rencontre pour avancer et pouvoir s’imposer. »

Neymar prêt pour jouer face au Real Madrid ?

« Je ne sais pas. On attend de voir son évolution comme pour d’autres joueurs. On espère qu’il sera apte pour être dans le groupe afin de pouvoir poursuivre notre parcours en Ligue des champions. »

La blessure de Di Maria

« Je ne crois pas que ce soit très grave. C’est un coup à la jambe et j’espère vraiment qu’il sera disponible le plus rapidement possible. »

Le PSG est une équipe difficile à vaincre quand tout le monde est derrière la balle

« Je pense que c’est important. Quand on a l’espace, la qualité et les joueurs pour, il faut qu’on soit compact. Il y a des super joueurs qui sont talentueux et qui peuvent jouer comme ça. Quand on est plus compact et qu’on a la balle, tout va bien. »

Le meilleur match du PSG à l’extérieur en L1 ?

« Si ce n’est le meilleur, l’un des meilleurs face à un rival, à une équipe difficile à jouer, une équipe de Ligue des champions. »

La performance de Leo Messi

« Je n’avais aucun doute, Leo est le meilleur joueur du monde. Comme n’importe qui, il a besoin de temps d’adaptation. Il avait besoin de temps pour récupérer sa meilleure forme physique, après un mois sans jouer à cause du Covid. C’est important que Leo montre une telle participation et un tel engagement. »

L’attitude de son équipe

« L’attitude était bonne aussi mais le rendement était différent ce (dimanche) soir. Dans ce match, on a bien pressé Lille, on les a forcés à jouer des longs ballons, on était compacts et quand on a récupéré, on a pu davantage gêner Lille. Les critiques, on les accepte. Les critiques reposent aussi parfois sur des attentes qui ne correspondent peut-être pas à la réalité. Face aux attentes, on aurait dû peut-être tout faire. On a fait des bons matches et des performances correctes aussi. »