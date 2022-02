Après une élimination en Coupe de France, le PSG voulait rebondir et renouer avec la victoire face aux champions de France en titre, le LOSC. Et les joueurs de Mauricio Pochettino ont mis la manière pour s’imposer largement sur le score de 5-1 au Stade Pierre Mauroy, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le coach des Dogues, Jocelyn Gourvennec, est revenu sur la performance de sa formation, marquée par deux erreurs du gardien, Ivo Grbic.

« C’était une soirée très difficile. On est battus lourdement, sans doute trop lourdement. Battus sur nos erreurs grossières qui mettent Paris dans un scénario très favorable. On est battus aussi car la réussite nous a fuis du début à la fin et on a été battus sur le talent de leurs joueurs offensifs. On était dans notre match, on a su égaliser. Et on n’a jamais renoncé », a déclaré le coach lillois après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Des choses positives à retenir de ce match ? On peut prendre le problème dans tous les sens : face à ce genre d’équipes, de telles erreurs ne te laissent aucune chance. Il va falloir apprendre de nos erreurs (…) Le scénario a été contre nous tout le match. On doit s’excuser pour ce que l’on a fait. »