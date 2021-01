L’AS Saint-Etienne a concédé le match nul sur sa pelouse contre le PSG ce mercredi soir (1-1). Mathieu Debuchy, titulaire dans le couloir droit de la défense stéphanoise estime que son équipe a fait un bon match contre les Parisiens. Il estime que son équipe a réalisé deux mi-temps complètement différente. “Ce soir, on a fait un bon match. Mieux en deuxième mi-temps, on a posé notre jeu et on les a mis en danger, se félicite Debuchy sur la Chaîne Téléfoot. En première, on a subi un peu trop. Malheureusement, on n’a pas réussi à marquer le deuxième mais on peut être fier de notre prestation, surtout en deuxième. Car on était mieux au niveau des sorties de balle et on a réussi à se créer des occasions. On aurait pu remporter ce match, même s’ils sont toujours dangereux en contres. Il fallait rester vigilant. Mais ce soir, c’est un bon match nul qu’il faut retenir.”