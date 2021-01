Pour son premier match de l’année à domicile, Saint-Étienne a concédé le match nul contre le PSG (1-1). Pour Claude Puel – entraîneur des Verts – le match nul est équitable. Il regrette quand même la mauvaise gestion de certaines actions par son équipe. “Le match nul est équitable. Il y a eu des opportunités des deux côtés. Les deux gardiens ont été très bons. C’était un bon match, assure Puel pour Téléfoot La Chaîne. Lors de nos derniers matches, on n’avait pas concrétisé, valorisé, le travail que l’on avait. C’était un peu le cas dans ce match d’aujourd’hui où on est très bien revenu après la pause, on a pris l’ascendant sur cette équipe. On a pas mal de situations qui doivent devenir des occasions si on les gère un peu mieux en frappant ou en faisant le bon petit décalage. Mais c’était intéressant. Sur la fin, les deux équipes voulaient gagner. Je considère que c’est un bon match dans l’ensemble.“

Claude Puel qui a également été interrogé sur la première de Mauricio Pochettino, un coach – et son staff – qu’il apprécie. “C’était surtout une première pour lui au niveau de l’ambiance et ce n’est vraiment pas évident avec le huis clos, car on joue pour partager des émotions. Mais il s’en est très bien sorti, il a beaucoup d’expérience. Je l’apprécie beaucoup, son staff aussi et je lui souhaite le meilleur dans notre Ligue 1.“