Remplaçant, Andy Delort est entré à un quart d’heure de la fin et a délivré l’Allianz Riviera d’une frappe supersonique dans le but du PSG (1-0). Dans un match où son équipe a bien défendu, l’attaquant a permis à l’OGC Nice de l’emporter, une victoire importante pour la course à la Ligue des Champions. Au micro de Canal Plus, l’international algérien a salué cette victoire référence.

« On attendait ce match référence parce que l’on est sur le sprint final d’une belle saison. Ça fait du bien. Il arrive au bon moment face à une belle équipe. On va être très content, le public a joué le jeu aussi. Ce sont des belles soirées à vivre. On l’avait bien préparé et c’est une belle petite semaine quand même. On a fait une bonne première mi-temps, après ils ont un peu mis le pied sur le ballon, c’était un peu plus compliqué mais derrière en contre on leur a fait mal. On est efficace et c’est ce qui fait la différence ce soir.«