Christophe Galtier ne réussit décidément pas au PSG. En trois matches cette saison, les Parisiens n’ont pas marqué un seul but et ont concédé deux nuls – dont une élimination en Coupe de France – et une défaite. Pour Canal Plus, le coach niçois a dévoilé sa tactique pour faire déjouer le PSG.

« On a mis beaucoup de rythme, d’intensité. Évidemment, quand c’est à l’approche d’un match de Ligue des Champions aussi important pour le club et important aussi pour notre football, soit vous les laissez dans un confort et là le match devient difficile pour nous, soit vous essayez de les sortir de leur zone de confort et on est arrivé à le faire pas mal de fois ce soir.«

En conférence de presse, le coach niçois a salué la performance de son équipe.

« On s’est créé deux ou trois situations favorables en début de match puis ça s’est équilibré. C’est une équipe qui te fait beaucoup courir et dépenser beaucoup d’énergie. Mais ça ne ressemble pas aux deux matches précédents contre Paris. Je pense qu’on a eu plus de courage dans les sorties de balle, plus d’allant offensif aussi, même si on a eu un peu de maladresse technique. En deuxième période on a été trop bas alors qu’avec l’absence de Mbappé, je voulais un bloc plus haut. C’est une belle victoire du groupe, entre ceux qui ont démarré et ceux qui ont fini de belle manière. Il y a eu la fraîcheur et la qualité technique de Stengs, qui a apporté ses jambes et la qualité de son pied gauche. Et ensuite Delort fait le geste parfait. Pour battre Paris, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d’ondes. […]Mais on a pris quatre points contre Paris, ça compense des points perdus bêtement ici et là. En face il y a Verratti, Neymar, Di Maria, Messi… Ils sont accompagnés d’autres joueurs mais il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian.«