Le PSG s’est incliné pour la troisième fois de la saison en Ligue 1 cette saison contre Nice avec un but d’Andy Delort dans les dernières minutes de la rencontre (1-0). Un match décevant à quatre jours du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mauricio Pochettino avoue être déçu à l’issue de cette rencontre.

« Je pense que c’est un match où nous avons dominé mais on ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions. Mais c’est le football. Ils ont marqué dans les dernières minutes. Nice à ce genre de philosophie de jeu. On ne méritait peut-être pas de gagner mais on ne méritait pas de perdre, indique l’entraîneur du PSG au micro de Canal Plus. On n’a pas trouvé les solutions pour avoir de l’espace dans les 20 derniers mètres. Maintenant, on doit penser au prochain match à Madrid, qui sera très important pour nous. On est déçu de la défaite. Que ce soit pour Nantes, qui était après le match contre Madrid, ou ce soir, c’est difficile de ne pas penser à ce genre de match. Nous sommes déçus de notre match ce soir.«

En conférence de presse, le coach du PSG s’est dit pas alarmé pour le match contre le Real Madrid. « Chaque match est différent, avec un contexte différent. Aujourd’hui, ça n’aura rien à voir avec la Ligue des champions mercredi. Nous serons prêts, en condition, pour la Ligue des champions.«

Mauricio Pochettino a aussi évoqué les deux visages du PSG cette saison. Celui à domicile et celui à l’extérieur. « Il y a des situations différentes mais similaires. Nantes, c’était après un match de Ligue des champions. Celui de Nice arrive dans la préparation d‘un autre match de Ligue des champions que tout le monde attend, dont tout le monde parle. On avait insisté sur la concentration. Avec tous ceux qui parlent en ce moment, ce n’est pas facile de gérer cette concentration, cette perte d’énergie.«