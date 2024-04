Dembélé : « Être champion avec le PSG, c’est toujours beau »

En match en retard de la 29e journée, le PSG affrontait le FC Lorient ce mercredi soir. Grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et un grand Mbappé, double buteur et magique passeur, le PSG s’est imposé (1-4) et attend désormais le résultat de Monaco pour savoir s’il sera champion ce soir.

Ce mercredi soir, le PSG jouait son match en retard de la 29e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient. Après la victoire au Parc des Princes contre Lyon dimanche (4-1), Luis Enrique avait décidé de faire neuf changements, avec notamment les retours de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans le onze. Les jeunes Mayulu et Zague étaient également titulaires. Après un début de match poussif, le PSG va faire la différence en trois minutes grâce à des buts des deux internationaux français. Les deux seront encore sur le troisième but, Kylian Mbappé réalisant un festival sur le côté gauche de la défense lorientaise avant d’offrir le but à Ousmane Dembélé qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Avec les changements, le PSG va baisser de rythme et voir Lorient marquer un but. Kylian Mbappé va s’offrir un doublé et sceller la victoire en toute fin de match (1-4). Le PSG a fait sa partie du marché et attend désormais le match de Monaco contre Lille pour savoir s’il est champion de France ce soir. Au micro de Prime Video, Ousmane Dembélé a souligné la belle victoire collective des Rouge & Bleu.

« La victoire du collectif ? Oui très clairement. On était venu ici pour gagner et continuer sur notre dynamique. Je pense que l’on a fait un bon match, on a été sérieux. Je pense que l’on mérite les trois points et maintenant, il faut terminer le travail pour être champion au plus vite. Ma bonne période ? C’est bien, c’est bien de marquer des buts. On me demande de marquer plus de buts. Aujourd’hui, je suis content, je vais essayer de continuer de marquer des buts parce que les matches importants vont arriver. Un travail spécifique ? Non ce n’est pas un travail spécifique. Je me projette de plus en plus devant le but et les ballons arrivent et je marque. Le titre ? Ça va être mon premier titre, une grande fierté. Être champion avec le PSG, c’est toujours beau. »