Dembélé : “Merci aussi aux médias, qui essaient de pimenter les choses”

Ousmane Dembélé (23 ans) sera demain une des armes du trio offensif du FC Barcelone (avec Lionel Messi et Antoine Griezmann) face au PSG. Des retrouvailles au Camp Nou entre le Barça et Paris, cela amène à une question : est-ce un match revanche après le 6-1 de 2017 ? Oui, répond Ousmane Dembélé.

“Exactement, il y aura une atmosphère de vengeance (pour ce qui s’est passé en 2017). Merci aussi aux médias, qui essaient de pimenter les choses. Cependant, on n’en parle pas dans l’équipe car on sait que ce sera un match difficile. On le sait, le PSG ils sont les finalistes actuels de la Ligue des champions et font partie des favoris pour remporter le titre”, a déclaré l’attaquant français au média du club, tel que l’a traduit le Mundo Deportivo.