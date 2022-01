Dembélé : « On est l’Olympique Lyonnais, on a peur de personne »

Ce soir (20h45, Prime Video), Lyon reçoit le PSG dans le cadre du choc de la 20e journée de Ligue 1. Seulement 13e au classement, les Lyonnais voudront réaliser un exploit au Groupama Stadium pour ne pas être distancé dans la course à l’Europe. Avant le match, les Lyonnais pointent à 22 points des Parisiens, neuf points du podium. Pour ça, Lyon pourra compter sur Moussa Dembélé. L’attaquant formé au PSG, se verrait bien marquer son 50e but avec Lyon contre son club formateur.

« Marquer mon 50e but contre le PSG ? Ça serait une très bonne chose. Reprendre contre le PSG, difficile ? On est l’Olympique Lyonnais, on a peur de personne, assure l’attaquant dans une interview accordée à Téléfoot. À nous de prouver qui on est et prouver que l’on arrive avec de nouvelles intentions pour cette année 2022. »