Revue de Presse PSG : Mbappé, Xavi Simons, Messi, OL/PSG…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 9 janvier 2022. L’équipe que pourrait aligner Mauricio Pochettino malgré les absences, l’avenir de Mbappé, la possibilité de voir Xavi Simons titulaire, Messi qui ne foulera pas la pelouse du Groupama Stadium…

Avec près de 11 absents, Le Parisien se demande quel visage aura l’équipe de Mauricio Pochettino pour la rencontre de ce soir contre l’OL (20h45, Prime Video). Entre les blessés et les Covidés, le vrai casse-tête sera surtout « pour composer son milieu de terrain offensif, tandis que son secteur défensif comporte encore des éléments valides. » S’il ne devrait pas y avoir de surprise au niveau de l’arrière garder, le cœur du jeu pourrait être composé de Verratti-Herrera-Paredes. Enfin Mbappé et Icardi occuperont l’attaque mais la dernière place au poste d’ailier droit se jouerait entre Gini Wijnaldum et Xavi Simons. D’un côté le jeune titi a été « séduisant dans le couloir droit face à Vannes » tandis que l’ancien Reds « pour lui l’expérience de ce type de rencontre, et il a la possibilité d’évoluer en soutien du duo » offensif.

Selon Le Parisien, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est peut-être pas terminée. Depuis son interview en octobre dernier auprès de Rothen s’enflamme, Kylian Mbappé a remis les compteurs à zéro et s’estime heureux au PSG cette saison, selon les informations du Parisien. Alors qu’il est libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, le club de la capitale peut conserver quelques espoirs sur sa prolongation. Le contrat du joueur prend fin le 30 juin 2022 et aucune décision n’a été prise, ni dans le sens du départ, ni dans le sens d’une prolongation, d’après Le Parisien. Toujours selon le journal, son avenir ne serait pas lié au nom de l’entraîneur. Le nom de Zinédine Zidane est évoqué pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais selon le journal, Kylian Mbappé apprécie l’actuel entraîneur et un changement ne serait pas forcément la meilleure des idées pour conserver le Français. Par ailleurs, l’attaquant de 23 ans privilégierait le projet sportif et non les préoccupations financières. Pour le moment, des discussions contractuelles sont en cours entre les deux parties et aucune négociation secrète n’existerait avec le Real Madrid. Dans l’article du Parisien, il est évoqué que la double confrontation contre la Maison Blanche aura une influence dans sa réflexion. Aussi, le PSG a conscience que si son joueur prolonge, le contrat sera inscrit dans une courte durée. Si Mbappé reste, il ne sera pas dans la capitale pour cinq années supplémentaires.

L’Équipe se concentre sur la complémentarité entre Icardi et Mbappé « suite aux absences de Neymar (cheville), Messi (reprise), Di Maria et Draxler (Covid) qui pourraient peser d’un autre poids, ce dimanche soir (20h45), dans l’animation offensive du PSG. » Les deux joueurs ont été titularisés ensemble à six reprises mais à chaque fois dans des formules différentes : en 4-4-2 à plat (contre Troyes), en 4-4-2 en losange (à Brest) et dans des 4-3-3 où l’Argentin a toujours figuré en pointe.

Les deux joueurs pourraient être aidés par Georginio Wijnaldum qui étale « un bilan léger. » La faute à des difficultés d’intégration dans un premier temps. Le problème étant que le néerlandais a beaucoup bougé et a plus été servi comme « bouche trop » en raison des trop nombreux changements. Le néerlandais a affiché « des limites techniques étonnantes notamment dans le jeu combiné. Et sa créativité et sa justesse dans la dernière passe n’ont pas sauté aux yeux. »

Face à tout ça, Mauricio Pochettino pourrait faire appel au jeune Xavi Simons qui a « franchi un pallier cette saison » selon le quotidien sportif. De plus il a montré de la disponibilité et « sa relation technique avec Mbappé, on l’a vu encore à Vannes, est prometteuse. Son déficit de culture défensive peut toutefois peser dans le choix. »

Enfin le journal sportif consacre un encart à Luc Lavallée (19 ans) qui sera la doublure de Keylor Navas ce soir. Le joueur ne « refusera pas un prêt, la saison prochaine, pour avoir plus de temps de jeu. »

Du côté du journal rhodanien Le Progrès, on regrette l’absence de Leo Messi pour cette rencontre, lui qui n’a jamais gagné à Lyon au cours de sa carrière en trois rencontres. Mais Lucas Paquetta sera en mesure de défier le PSG de Kylian Mbappé, « à qui le milieu brésilien tentera de voler la vedette ce dimanche soir à Décines. »