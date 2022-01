OL / PSG : Retour sur 5 victoires historiques !

Le PSG se déplace à Lyon ce dimanche dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1. Les Rouge et Bleu se sont imposés à onze reprises en Championnat sur la pelouse du Stade de Gerland puis sur celle du Groupama Stadium. Le club de la capitale s’est incliné 18 fois et a quitté l’OL à onze reprises après un match nul (dont deux 4-4). Afin de faire monter la pression avant ce choc, Canal Supporters via son journaliste Raphael Hassine, vous propose un retour sur cinq victoires mémorables du club de la capitale contre l’Olympique lyonnais à l’extérieur en Championnat !

La cinquième fut la bonne !

Olympique lyonnais 2 – 3 PSG (1977/1978)

Carlos Bianchi est le premier joueur de l’histoire du PSG à inscrire un doublé contre l’Olympique Lyonnais le 23 septembre 1977. Quelques légendes du club de la capitale réitèrent cette performance : Mustapha Dahleb, Amara Simba, Valdo, Raì, Marco Simone, Pedro Miguel Pauleta, Guillaume Hoarau (oui, Guillaume est une légende), Zlatan Ibrahimovic ou encore Edinson Cavani. Sous les ordres de Jean-Michel Larqué, le Paris Saint-Germain s’impose sur la pelouse du Stade de Gerland (2-3) grâce à un doublé de son attaquant argentin et un but de Dominique Lokoli. Les deux buteurs lyonnais s’appellent Bernard Lacombe et Jean Gallice. Les Rouge & Bleu s’imposent pour la première fois de son histoire contre l’Olympique lyonnais à l’extérieur… ENFIN ! Le club francilien met fin à une série de deux défaites et deux matchs nuls en terre lyonnaise en Division 1. Les supporters parisiens devront ensuite attendre la saison 1981-1982 pour célébrer une victoire à Lyon. C’est rare mais c’est bon !

Battre l’Olympique lyonnais : une formalité dans la quête du titre !

Olympique lyonnais 1 – 3 PSG (1993/1994)

But de Zinédine Zidane ! Le Paris Saint-Germain entame sa campagne 1993-1994 par une défaite sur la pelouse de Girondins de Bordeaux. Le club francilien affiche un bilan de quatre victoires, deux matchs nuls et deux défaites avant de se déplacer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Le onze de départ parisien à fière allure en cette fin d’été 1993 : Bernard Lama, Alain Roche, Valdo, Vincent Guérin ou encore David Ginola et George Weah sont présents sur le rectangle vert au coup d’envoi. Le malheureux Patrick Colleter trompe son propre gardien et offre l’ouverture du score aux Gones. Quelques secondes plus tard, le PSG reprend ses esprits et égalise. Au retour des vestiaires, le sublime David Ginola donne l’avantage à son équipe. En toute fin de rencontre, Vincent Guérin signe également son premier but de la saison et éteint définitivement tout le département du Rhône. Les Rouge & Bleu enchaînent ensuite avec une belle victoire à domicile contre l’AJ Auxerre de Guy Roux (4-0) dans sa quête du titre de Champion de France.

Une victoire de prestige !

Olympique lyonnais 0 – 1 PSG (2004/2005)

Maillot rouge Thomson. Laurent Fournier sur le banc. Rudy Haddad entre en jeu à la place de Jérôme Rothen. Bienvenue au Paris Saint-Germain version 2004-2005. Le 19 novembre 2004, le club de la capitale accroche le match nul (0-0) contre le très grand Olympique Lyonnais de Sylvain Wiltord, Michael Essien et Mahamadou Diarra. Quelques mois plus tard, le PSG se déplace sur la pelouse du leader incontesté du Championnat. Le club de la capitale erre péniblement dans le ventre mou du classement. Les Parisiens sortent de deux matchs nuls contre l’Olympique de Marseille (1-1) et contre les Girondins de Bordeaux (1-1). Le onze de départ lyonnais est impressionnant : le trio français Florent Malouda, Sylvain Wiltord et Sidney Govou est soutenu par le génial brésilien Juninho. Du côté parisien, l’attaque est portée par Pedro Miguel Pauleta et Danijel Ljuboja. Le numéro 28 parisien inscrit l’unique but de la rencontre juste avant la mi-temps. L’OL s’incline pour la troisième fois seulement de la saison. De son côté, le Paris Saint-Germain met fin à une série de six défaites et quatre matchs nuls au Stade de Gerland en Championnat. Les supporters parisiens devront attendre très, très, très (trop) longtemps pour voir un succès de leur club de cœur en terre lyonnaise…

Champion de France en terre ennemie !

Olympique lyonnais 0 – 1 PSG (2012/2013)

18ème journée du Championnat de France de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s’impose (1-0) contre l’Olympique lyonnais et arrache la première place du classement à son adversaire du soir. Quelques mois plus tard, Carlo Ancelotti et ses joueurs se déplacent dans le Rhône. Une victoire pourrait sacrer le PSG du titre de Champion de France. Une première depuis la saison 1993-1994. Ce couronnement en terre (ennemie) lyonnaise fait saliver les supporters. Rémi Garde aligne un onze de départ en 4-3-3 avec un trio Yoann Gourcuff (exceptionnellement non blessé), Bafétimbi Gomis et Yassine Benzia. Du côté parisien, l’entraîneur italien fait confiance au binôme Blaise Matuidi – Thiago Motta au milieu de terrain. L’attaque est composée de Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Jérémy Menez et Ezequiel Lavezzi. Le parcage parisien explose à la 53ème minute. Le Stade Gerland s’éteint simultanément. But de l’international français Jeremy Menez ! En fin de rencontre, Carlo Ancelotti fait participer Clément Chantôme, Sylvain Armand et David Beckham à la fête. 36ème journée du Championnat de France de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s’impose (0-1) contre l’Olympique lyonnais et est sacré champion de France.

La légende dit que Jean-Michel Aulas fait encore des cauchemars de cette nuit de rêve pour les Parisiens !

Touche espoir !

Olympique lyonnais 2 – 4 PSG (2020/2021)

Moïse Kean occupe la pointe de l’attaque. Kylian Mbappé et Angel Di Maria animent les côtés. Marco Verratti mène le jeu parisien. La paire Danilo Pereira – Idrissa Gueye gèrent la récupération. Mauricio Pochettino aligne un 4-2-3-1 prometteur pour un rendez-vous décisif dans la course au titre. Quelques heures avant ce match contre l’OL, le LOSC s’est incliné (1-2) face au Nîmes Olympique. Kylian Mbappé, Danilo Pereira et Ángel Di Maria giflent le Groupama Stadium à quatre reprises. Le Paris Saint-Germain mène largement (0-4) au score à l’heure de jeu. Islam Slimani et Maxwell Cornet redonnent une once d’espoir au peuple lyonnais. En vain. Le club de la capitale s’impose (2-4) et déchoit le rival lillois de sa première place. L’Olympique lyonnais accuse un retard de trois points sur ces rivaux qui occupent la tête de la Ligue 1. Oui, cette histoire s’arrête là. Nous ne voulons pas remuer le couteau dans la plaie. Vivre dans le déni, c’est bien aussi…

Conclusion

Quelques mois après son succès arraché dans les dernières secondes au Parc des Princes (merci Mauro), le Paris Saint-Germain, privé de nombreux joueurs, se déplace sur un terrain toujours très hostile. En difficulté depuis le début de la saison, les Lyonnais joueront gros devant les 5000 supporters autorisés dans le Groupama Stadium ! Ce match sent déjà le soufre… et le dawa (t’as la ref’ ?) !