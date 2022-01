Der Zakarian : « L’addition aurait pu être plus sévère »

Brest s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes ce soir contre le PSG (2-0) pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1. Le club breton aurait pu ouvrir le score mais Gianluigi Donnarumma a réalisé une parade exceptionnelle. Michel Der Zakarian – le coach brestois – est heureux que le score soit resté à deux buts d’écarts au vu dès très nombreuses occasions parisiennes en seconde période.

« L’addition aurait pu être plus sévère en deuxième période. Notre première a été consistante. On a eu des situations avant eux, avec Cardona. On a joué une équipe bien plus forte que nous, qui nous a complètement confisqué le ballon en seconde période, assure le coach breton en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. On n’a pas eu une occasion, et ils auraient pu en marquer plusieurs. On ne perd que 2-0. Ils étaient plus forts que nous, il n’y avait pas match. On a essayé. On aurait pu prendre une petite raclée, on ne l’a pas prise, c’est bon pour notre goal-average. Maintenant, on va bien récupérer et se focaliser sur Lille. Chaque match a sa vérité, on verra le week-end prochain. »