Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG reçoit le Stade Brestois 29 pour son premier match de l’année au Parc des Princes, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Après deux matches nuls consécutifs en championnat face au FC Lorient (1-1) et l’Olympique Lyonnais (1-1), les Rouge & Bleu voudront renouer avec la victoire. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de Keylor Navas, Juan Bernat, Neymar Jr et Leo Messi. De leur côté, Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye participent à la CAN avec leur sélection.

Pour ce match face aux Brestois, le coach argentin a une nouvelle fois fait confiance à ses joueurs expérimentés au milieu de terrain (Herrera, Wijnaldum) et a ainsi laissé sur le banc Xavi Simons et Edouard Michut. De son côté, Sergio Ramos est encore remplaçant. En attaque, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Ángel Di María sont associés.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous

2′ Après une passe mal dosée, Icardi fait un bel effort pour récupérer le ballon dans le camp adverse

3′ Premier tir pour le PSG. Sur un bon centre de Mbappé, Wijnaldum ne cadre pas sa tête

Feuille de match PSG / Brest

121e journée de Ligue 1 – Samedi 15 janvier 2022 à 21 heures au Parc des Prince – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Lesage – VAR : Batta et Guillard