Brest s’est incliné contre le PSG ce soir (2-0) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Les Brestois auraient pu mener au score très rapidement dans ce match mais Cardona a buté sur un très grand Gianluigi Donnarumma (noté 7,5 par la rédaction de CS). Au micro de Canal Plus, Jérémy Le Douaron avoue avoir un peu de regret après cette défaite.

« On a un peu de regret par rapport à la première mi-temps. On a deux occasions franches qui ne vont pas au fond. Contre une équipe comme ça, on paye cash derrière. On était bien en place, solide défensivement. En deuxième mi-temps, ils nous ont fait courir et c’était dur physiquement. Mais on n’a rien lâché. Je suis fier de l’équipe quand même. […]C’est l’efficacité qui a fait la différence.«