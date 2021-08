Der Zakarian : “Pour gagner contre Paris, il faut avoir un niveau d’exigence au top niveau”

Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), la confrontation entre le Stade Brestois 29 et le PSG ouvrira la 3ème journée de Ligue 1. Si Mauricio Pochettino laisse planer le doute sur les présences de certains joueurs de son effectif, l’entraîneur du SB29 – Michel Der Zakarian – pourra compter sur un groupe quasi au complet avec les retours de Haris Belkebla et Jere Uronen. Et à la veille de la réception du PSG au Stade Francis Le Blé, le coach brestois s’est exprimé en conférence de presse sur cette rencontre, dans des propos rapportés par Ouest-France. Extraits choisis.

Le match face au PSG

Der Zakarian : “On a l’ambition de faire un gros match ensemble pour leur poser des problèmes, même si l’on sait qu’ils sont dix fois plus forts que nous. Pour gagner contre Paris, il faut avoir un niveau d’exigence au top niveau (…) Le bloc équipe va être important, il faudra laisser peu d’espaces. Ils ont des joueurs qui sont tellement rapides, qui voient vite. Ils peuvent nous déstabiliser à travers un geste, une course, un appel, une bonne passe à tout moment. À nous d’être vigilant et à notre gardien d’être bon.”

La présence ou non de Lionel Messi

Der Zakarian : “Je préférerais qu’il soit là. J’aime le joueur, tout ce qu’il fait, c’est comme ce que faisait Maradona. C’est toujours plaisant d’affronter les grands joueurs.”

Peut-il avoir une chance face au PSG

Der Zakarian : “On verra demain les joueurs qu’ils vont présenter face à nous. Mais on l’a vu l’an dernier, même s’ils ont la grosse équipe, ils peuvent être vulnérables s’ils ne sont pas dedans. On sait aussi que lorsqu’ils ont envie de jouer, de faire mal ensemble, c’est très compliqué de gagner contre eux. J’attends de mon équipe qu’on ne les regarde pas jouer, que l’on soit dedans.”