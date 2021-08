Pochettino : “Nous sommes dans un processus de construire quelque chose de spécial”

Avec deux victoires en ce début de championnat, le PSG voudra étendre sa série sur la pelouse du Stade Brestois 29, en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1 (vendredi à 21h sur Prime Video). Pour cela, le groupe des Rouge & Bleu pourrait compter le retour de certains internationaux. À la veille de cette rencontre face au SB29, Mauricio Pochettino a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

La fébrilité défensive du PSG

Pochettino : “Il y a beaucoup de positifs, mais c’est important d’apprendre des matches avec nos buts encaissés face à Troyes (2-1) et Strasbourg (4-2). L’équipe a besoin de prouver.”

Comment faire pour aider les nouveaux joueurs à jouer ensemble ?

Pochettino : “Nous avons les meilleurs joueurs au monde. La connexion entre les joueurs de l’équipe est très bonne. Le football n’a qu’une langue et connecter le talent est très facile. Nous avons de bonnes sensations à ce sujet.”

Le match face à Brest

Pochettino : “Chaque match est difficile et il faut respecter l’adversaire. C’est une ligue compétitive, on affrontera une équipe qui joue bien au football.”

Messi apte face à Brest ? Ce qu’il apporte à l’entraînement ?

Pochettino : “Nous n’avons pas encore communiqué le groupe. On est en train d’analyser et on décidera du groupe après la conférence. Ce qu’il apporte est très visible avec une énergie positive. Son intégration est très bonne et nous sommes contents.”

Les qualités de Donnarumma depuis son arrivée

Pochettino : “On est en train d’analyser pour savoir s’il peut être dans le groupe. Nous sommes contents de son intégration. Il a gagné l’Euro et élu meilleur joueur de la compétition. Il amène une énergie positive au groupe comme tous ceux qui sont arrivés. Peut-il jouer s’il est dispo ? Il reste encore 24 heures avant le match. S’il fait partie du groupe, ça veut dire qu’il peut jouer.”

Les derniers internationaux disponibles ? Les critères pour être dans le groupe

Pochettino : “On est en train d’analyser. Les critères sont physiques et footballistiques.”

Mbappé restera-il au PSG ?

Pochettino : “Je le trouve bien. Il travaille bien et dur pour affronter la saison. C’est un joueur du club, je le vois rester et être avec nous cette saison (…) J’apprécie cette période des transferts, il faut avoir le sens de l’humour. On sait qu’il se dit beaucoup de choses, qui se passent ou non. Kylian travaille sérieusement. Il a la tête au match de demain. On doit prendre les trois points demain. C’est un joueur du club et on veut qu’il reste. On sent qu’il est bien concentré pour le match de demain.”

D’autres arrivées au milieu de terrain (Camavinga, Pogba) ?

Pochettino : “Dans le football on ne sait jamais. Il peut y avoir des retournements de situation. Un club comme le PSG est toujours ouvert pour améliorer son effectif.”

Dans quel secteur l’équipe peut-elle encore se renforcer ?

Pochettino : “Je ne vais pas le dire pas publiquement. Il faut d’abord le dire à Leonardo ou au président. Si j’en parle en tant qu’entraineur du PSG, ça provoquerait encore des problèmes.”

Une recrue au poste de latéral gauche ?

Pochettino : “Comme je l’ai dit avant, nous sommes toujours ouverts pour renforcer notre équipe.”

Son ressenti sur le nouveau positionnement d’Abdou Diallo

Pochettino : “C’est difficile d’analyser la performance d’un joueur après deux matches de championnat. Il faut une période plus longue. Mais on est contents de ce qu’il propose.”

Au sujet du secteur offensif

Pochettino : “Aujourd’hui, nous sommes dans un processus de construire quelque chose de spécial. De construire une équipe unie et forte. Notre principal défi est là. Pour cela, on a aussi besoin de joueurs qui puissent adhérer au sens du sacrifice et de jouer ensemble. Des joueurs qui partagent ce type de valeurs. On a besoin de tout le monde, que ce soit les joueurs ou le staff.”

Déjà des connexions entre Messi et ses coéquipiers ?

Pochettino : “Oui, la connexion a été très rapide. il y a un bon feeling et pas seulement dans le vestiaire. Quand il y a du talent, on voit forcément ce type de connexions.”