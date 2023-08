Dernier match de répétition au Japon pour le PSG

Après plus d’une semaine au Japon, le PSG vit ses dernières heures dans le pays du Soleil Levant avec un dernier match amical face à l’Inter Milan ce mardi midi.

Après un triste match nul face à Al-Nasrr (0-0) et une défaite face au Cerezo Osaka (2-3), le PSG poursuit sa tournée estivale au Japon avec un dernier match de préparation face à l’Inter Milan ce mardi à 12h (sur beIN SPORTS 1 et PSG TV Premium). L’occasion pour les joueurs de Luis Enrique de rassurer avant de s’envoler pour la Corée du Sud. Et face aux vice-champions d’Europe, les supporters japonais attendent qu’une seule chose, un retour de Neymar Jr sur les terrains de football. « À chaque apparition de la star brésilienne de 31 ans sur les pelouses pour les entraînements, ou sur les écrans géants lorsqu’elle reste sur le banc pendant les matches, une ovation s’élève des tribunes », rapporte L’Equipe.

🚨 Lee Kang-in participe à l’échauffement avec le groupe 🔙🇰🇷 pic.twitter.com/g68RTI4tXJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 31, 2023

Un départ pour la Corée du Sud mercredi matin

Depuis sa blessure à la cheville en février dernier, le numéro 10 du PSG n’a plus disputé le moindre match. Mais cette tournée au Japon lui a permis de retrouver de très bonnes sensations. Lundi, l’international brésilien a participé à l’intégralité de la séance d’entraînement au Stade national de Tokyo. Le Brésilien de 31 ans « apparaît en meilleure forme qu’à son arrivée à Osaka, il y a presque dix jours. Le travail accompli porte ses fruits. » Même s’il manquera logiquement de rythme, il est désormais moins risqué de lui donner quelques minutes de temps de jeu. En revanche, deux joueurs devraient manquer à l’appel face aux Nerazzurri. Touché au genou depuis le premier match de préparation face au Havre (2-0) Kang-In Lee a eu le droit à une séance individualisée et a également participé à l’échauffement avec ses coéquipiers. De son côté, « Renato Sanches s’est éclipsé après la première demi-heure pour poursuivre son programme individualisé en salle », rapporte L’E. Concernant Layvin Kurzawa, il s’est bien remis de son coup reçu au genou. Alors que les Parisiens devaient rejoindre directement la Corée du Sud à l’issue du match face à l’Inter Milan, ils ont finalement changé leur plan et s’envoleront mercredi dans la matinée. Pour rappel, une rencontre amicale est programmée face au Jeonbuk Hyundai ce jeudi (10h en France) au Busan Asiad Main Stadium.