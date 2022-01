Des cas de COVID avérés chez les joueurs du PSG

Ce lundi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Vannes pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont repris le chemin de l’entraînement ce samedi avec pas mal de retours, comme Julian Draxler, Layvin Kurzawa, mais aussi en présence des jeunes titis El Chadaille Bitshiabu, Edouard Michut, Ismaël Gharbi, Xavi Simons, Sekou Yansané et Nathan Bitumazala. Mais avec la dizaine de jours de vacances, et l’explosion de l’épidémie, les risques de cas de COVID sont très importants.

Dans un communiqué, le PSG a informé que des tests ont été effectués pendant la trêve hivernale et avant la reprise de l’entrainement du jour, ces derniers ont révélé quatre cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs et un cas positif au sein du staff. Logiquement, les personnes concernées sont soumises aux protocoles Covid en vigueur. On ne connait pas encore l’identité des joueurs mais on devrait rapidement le savoir avec l’entraînement de ce dimanche qui sera ouvert aux médias.