Le PSG se déplace au Stade de le Rabine ce lundi pour y affronter Vannes, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Le premier entraînement après la trêve hivernale a eu lieu aujourd’hui et Mauricio Pochettino a pu profiter de certains retours. Par ailleurs, les matches de Coupe de France permettent souvent de faire tourner l’effectif et de donner une chance aux jeunes.

Idrissa Gueye, Achraf Hakimi et Abdou Diallo ne seront pas présents puisqu’ils participent à la CAN. Ensuite, les Sud-américains feront leur retour dimanche à l’entraînement. Ils ne pourront donc pas participer à la rencontre face à Vannes. Mauricio Pochettino fait donc face à plusieurs absences mais pourra compter sur certains cadres et sur les jeunes du Centre de Formation.

Souhaitez-vous une équipe avec des titulaires habituels ou des jeunes contre Vannes ce lundi ? N’hésitez pas à répondre, tout en précisant les joueurs que vous souhaitez voir lors de cette rencontre !