PSG Handball : Elohim Prandi à l’hôpital après une agression

Convoqué pour la préparation de l’équipe de France à l’Euro 2022 (13-30 janvier), le handballeur du PSG Elohim Prandi a été blessé à l’arme blanche pendant la nuit de la Saint-Sylvestre dans les rues de Paris. Suite à cette agression, l’arrière gauche de 23 ans est potentiellement forfait pour l’Euro en Hongrie.

Dans un communiqué, le PSG donne des nouvelles de l’état du joueur. Elohim Prandi est actuellement en « observation à l’hôpital » et son état « n’inspire pas d’inquiétude ». Toujours selon ce même communiqué, la Préfecture de police de Paris s’est saisie de l’enquête. Le club de la capitale a notamment exprimé son « indignation face à cette agression » et apporte également son soutien au joueur et à ses proches.