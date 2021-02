Des Dijonnais désabusés avant de jouer le PSG

C’est chez la lanterne rouge de la Ligue 1, le DFCO, que le PSG tentera de prendre trois points indispensables dans la course au titre samedi prochain (17 heures, Canal Plus). Un Dijon en pleine déprime avec 15 points au compteur et deux victoires depuis le début de la saison (contre Nice et Nîmes). “On est la risée de la Ligue 1” lance Frédéric Sammaritano (35 ans) dans Le Bien Public, journal local. Il faut dire que DFCO reste sur six défaites de rang.

Une victoire dans la poche pour le PSG ? On en rigole d’avance à Dijon. “Pas terrible le PSG cette saison. C’est jouable pour la victoire des nôtres. Mais attention je ne prévois un gros score”, commente un supporter bourguignon sur un forum de fans du DFCO. “Cette fois ci c’est la bonne, on va gagner”, lance un autre. Ou encore : “On va être encore une fois ridicule devant les caméras de Canal Plus.” Qu’on se le dise, les Dijonnais sont désabusés avant de jouer le PSG.