Un PSG/Lille qui se télescope avec un potentiel quart de Champions League et les matches des sélections

Le passé et le présent nous ont bien fait comprendre qu’avec le PSG tout est possible, le meilleur et parfois le pire, avec des revirements inattendus. Autant dire que les projections sont souvent inutiles avec le Paris Saint-Germain. Ceci étant dit, on peut constater qu’en Ligue 1 le PSG est troisième, à quatre points de Lille après 26 journées. Et qu’il est en ballotage favorable en Champions League, avec un huitième de finale aller qui s’est conclu par une victoire 4-1 à Barcelone. Il n’est pas exclu à partir de ce constat d’imaginer que le PSG/Lille comptera. D’autant plus qu’il interviendra après un match à Lyon des Rouge & Bleu. Petit souci, le match de Paris face aux Dogues est programmé juste avant les quarts de finale aller de la Ligue des champions… Et juste après une trêve internationale intense ! Pour exemple l’équipe de France jouera le 24 mars (Ukraine), le 28 mars (au Kazakhstan), et le 31 mars (en Bosnie-Herzégovine) ! Du grand n’importe quoi pour les joueurs. Ce qui va contraindre le PSG à faire des arbitrages, des choix compliqués. Et ce n’est pas tout car si le PSG élimine le Stade Brestois 29 en Coupe de France, les 8es de finale sont prévus en même temps que les quarts de finale aller de l’UCL. Un vrai sac de nœuds pour le club de la capitale.

Calendrier parisien