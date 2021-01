Ce week-end est celui du sport féminin. Sous l’impulsion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) il sera beaucoup question cette fin de semaine, sur les différentes antennes, de femmes dans le sport. Ce samedi (18h30), dans ce contexte, Canal Plus diffusera la rencontre de D1 Arkema entre Guingamp et PSG. Une rencontre qui doit permettre aux Parisiennes (34 points) de retrouver la première place après le 5-0 infligé par Lyon (36 points) au Paris FC en ouverture de la 13e journée.

Attention, les Bretonnes sont en forme. Anissa Lahmari et ses camarades ont passé un 4-1 à Montpellier la semaine dernière. Une joueuse manque au PSG ce samedi : la défenseure Alana Cook toujours en sélection américaine. La précieuse joueuse du milieu de terrain Luana revient dans le groupe. Toutefois, le onze de départ contre Guingamp devrait être proche de celui aligné contre Bordeaux (1-0) avec Endler dans la cage, une défense classique (Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni), un milieu de terrain à trois avec Geyoro, Formiga et Däbritz, et les trois flèches Baltimore, Katoto et Diani. “Les matches sont toujours difficiles face à Guingamp, qui a des joueuses offensives de qualité, est performant sur coups de pied arrêtés, et a un entraîneur (Frédéric Biancalani) qui fait ce qu’il faut pour embêter les équipes adversaires. Il faut qu’on arrive à se mettre dans le sens du jeu et qu’on soit plus tueuses que face à Bordeaux (1-0), même si on a eu une belle maîtrise du match” a exposé le coach du PSG, Olivier Echouafni, en conférence de presse. Place au terrain désormais. Les trois points sont impératifs dans la course au titre.