Après une trêve hivernale d’un mois, les Féminines du PSG affrontaient, ce vendredi soir, les Girondins de Bordeaux, à l’occasion du choc de la 12ème journée de D1 Arkema. Dans un match serré, les Parisiennes ont su conserver leur première place grâce à un but de Sara Däbritz (1-0, 43e). Les Rouge et Bleu (34 pts) comptent toujours un point d’avance sur l’OL. Et pour cette première victoire de l’année 2021, Olivier Echouafni a exprimé sa satisfaction après le succès de ses joueuses, dans des propos accordés à PSG TV.

“Une nouvelle fois, c’était un match très serré (match nul 0-0 lors du match aller) au vu du score final. Mais en même temps, je pense que la victoire est méritée face à un concurrent direct pour le titre. Et pour les places de Ligue des champions, il fallait les mettre à distance. Le mérite en revient aux filles parce qu’elles ont su être patientes et marquer avant la mi-temps, c’était parfait”, a souligné Olivier Echouafni sur PSG TV. “On aurait pu marquer un peu avant parce qu’on a eu deux-trois belles situations, mais les conditions climatiques n’étaient pas simples non plus avec ce froid et des endroits (du terrain) étaient un peu gelés. Mais voilà, c’était un gros match de reprise face à une belle équipe de Bordeaux (3e, 23 pts). Je pense que c’était un vrai bon match de cette D1 Féminine.”

Outre Olivier Echouafni, la milieu de terrain des Féminines du PSG, Grace Geyoro, s’est également montrée satisfaite de cette victoire face aux Bordelaises. “Oui, c’était important surtout pour la confiance. On savait que c’était le premier match de l’année et qu’il fallait faire un très bon match, c’est ce qu’on a réussi à faire ce (vendredi) soir. On repart avec la victoire donc on est contentes (…) Elles étaient bien en place, elles étaient venues aussi pour faire quelque chose. Mais, on a donné ce qu’on devait donner et on a réussi à repartir avec la victoire.”