Deschamps : « Kolo Muani a eu une ascension phénoménale »

Randal Kolo Muani a signé au PSG lors du dernier jour du mercato. Didier Deschamps, son sélectionneur, a salué l’ascension phénoménale de l’ancien Nantais.

Cet été, le PSG a longtemps recherché un attaquant de pointe. Il a finalement recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Pour ce dernier, le club de la capitale semblait avoir abandonné la piste en milieu de mercato avant de rouvrir la piste dans les dernières semaines du marché estival. Avec la résistance de l‘Eintracht Francfort, les dirigeants parisiens ont dû attendre le dernier jour du mercato pour s’offrir l’international français pour 95 millions d’euros bonus compris. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps, son sélectionneur, l’a mis en garde au moment de devenir un joueur du PSG.

A voir aussi : Randal Kolo Muani : « C’est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici »

« Avec ce transfert au PSG, il va être plus exposé »

« Il a eu une ascension phénoménale. Il a répondu à nos attentes, avant et pendant la Coupe du monde. Avec ce transfert au PSG, il va être plus exposé, c’est le revers de la médaille. Kolo Muani le sait bien. » Également présent devant les journalistes, Antoine Griezmann s’est montré dithyrambique envers le nouvel attaquant parisien. « Randal m’a beaucoup surpris durant la Coupe du monde. C’était fort ce qu’il a fait pour sa première compétition. Il adore prendre la profondeur, il est très vertical. C’est ce que j’aime chez lui. Ça m’a surpris la confiance qu’il avait en lui. Moi, je me rappelle que pour ma première compétition, je n’étais pas aussi serein.«